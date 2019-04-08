Медики озвучили шесть признаков алкогольной зависимости у человека





Прежде всего, данная категория лиц может начать употребление спиртного раньше времени, даже когда собирается посидеть вместе с друзьями. Кроме того, часто наблюдается отказ от безалкогольной продукции или напитков, имеющих низкое содержание спирта.Зависимые люди выпивают их достаточно быстро, не растягивая удовольствие, потому что испытывают потребность в быстром насыщении организма спиртным. Находясь в путешествии, они сразу проверяют содержимое мини-бара в номере гостиницы, а также всегда стараются держать дома данную продукцию. Человек осознанно начинает искать компанию единомышленников, не обращая внимания на трезвых коллег.