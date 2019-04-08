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Медики озвучили шесть признаков алкогольной зависимости у человека

Многие люди считают, что никогда не сталкивались с данной проблемой, хотя употребляют спиртные напитки. Медики озвучили шесть признаков алкогольной зависимости, на которые стоит обратить внимание.
Медики озвучили шесть признаков алкогольной зависимости у человека

Прежде всего, данная категория лиц может начать употребление спиртного раньше времени, даже когда собирается посидеть вместе с друзьями. Кроме того, часто наблюдается отказ от безалкогольной продукции или напитков, имеющих низкое содержание спирта.

Зависимые люди выпивают их достаточно быстро, не растягивая удовольствие, потому что испытывают потребность в быстром насыщении организма спиртным. Находясь в путешествии, они сразу проверяют содержимое мини-бара в номере гостиницы, а также всегда стараются держать дома данную продукцию. Человек осознанно начинает искать компанию единомышленников, не обращая внимания на трезвых коллег.



 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:24

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