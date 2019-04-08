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Цекало: «Я люблю свою жену, а то что было раньше – неважно»

Телепродюсер Александр Цекало рассказал журналистам о своей личной жизни и свадьбе с моделью Дариной Эрвин. По словам звезды, сейчас он любит свою жену, и ему совершенно неважно, что было раньше.
Цекало: «Я люблю свою жену, а то что было раньше – неважно»

Первое время Александр Цекало скрывал свои отношения с моделью Дариной Эрвин. Несмотря на это, слухи о их романе начали активно появляться в российских СМИ. Чуть позже сам телепродюсер и его избранница подтвердили факт своих отношений. Они вместе появились на премии АПКиТ, где не скрывали чувств друг к другу. Затем стало известно, что влюбленные уже успели сыграть тайную свадьбу и обменялись обручальными кольцами.

Александр Цекало рассказывает, он очень любит свою жену и не может поверить, что такие отношения существуют. Несмотря на это, телепродюсер не считает свои отношения с Дариной Эрвин «судьбой» или чем-то подобным. По его мнению, он заслужил такого человека и не склонен видеть в этом «случай» или везение. Звезда отмечает, в своей жизни ему довелось пройти множество испытаний и неурядиц, поэтому супруга для него является заслуженным итогом всего его пути.

Он отказался менять что-то в своем прошлом, ведь в итоге это приведет к изменениям в его настоящем, а также будущем. Александр Цекало отмечает, он гордится своей жизнью и собой, ведь у него теперь есть прекрасная и любящая жена. Телепродюсер рассказал, супруга мотивирует его на новые творческие свершения, поэтому теперь у него кипит работа над новым международным проектом.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:30

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