«Мистер Бин» Роуэн Аткинсон продает свой автомобиль





Кинозвезда купил этот чудесный авто новым и пользовался ним в течение 4 лет, после чего продал его. Однако спустя 23 года он выкупил его обратно. В свое время транспорт считался легендой. Оборудована машина 5 литровым силовым агрегатом, который имеет мощность 326 л.с. Разгон до сотни всего 6 секунд, что является весьма неплохим результатом для автомобилей того времени.Однако сейчас Роуэн Аткинсон решил провести ревизию в своем автопарке. И первым под молоток пойдет этот автомобиль. Почему актер решил продать именно эту модель - неизвестно.