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Устойчивый к лекарствам смертельный грибок атакует мир

Ученые обсуждают потенциального “убийцу” человеческого организма. Устойчивый к лекарствам смертельный грибок атакует весь мир.

Устойчивый к лекарствам смертельный грибок атакует мир

Люди со слабым иммунитетом наиболее уязвимы для опасного грибка Candida auris. Здоровые пациенты также подвергаются риску, так как возбудитель не боится лекарств. Сейчас грибок распространился по медучреждениям 3-х штатов Америки: Нью-Джерси, Нью-Йорк и Иллинойс. Издание New Yourk Times поделилось информацией о случае в бруклинской больнице. Врачи обнаружили вирус грибка у взятой на анализ крови мужчины. Пациент был изолирован в отделение интенсивной терапии, но специалисты оказались бессильными. Мужчина скончался спустя 90 дней. Как оказалось, Candida auris после смерти человека не исчез с больницы. Грибок распространился по палате и даже проник в стены и мебель. Медперсонал менял плитку, чтобы избавиться от опасного микроорганизма. Сообщается, что в США общее количество зафиксированных случаев заражения составляет 587.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:46

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