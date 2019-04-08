Стильный Евгений Петросян появился на людях в компании Татьяны Брухуновой

Об этом они оба рассказали на своих страницах в Instagram, но не опубликовали никаких совместных фотографий. Сначала Евгений Петросян поделился с подписчиками снимком, где он выходит из своего автомобиля. Юморист заявил, что прибыл на ледовое шоу Ильи Авербуха. Изменения во внешнем виде 73-летнего комика заметны невооруженным глазом, теперь он отдает предпочтения более стильным, но при этом все-таки классическим нарядам. В этот раз в образе юмориста выделялась фиолетовая рубашка в белую полоску и носки в тон. Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками обновлением чуть позже. Она рассказала о мероприятии уже после завершения ледового шоу и выложила небольшое видео с поклоном фигуристов зрителям. Юная фаворитка комика отметила, что провела 4 часа с «дрожью в коленях и восторгом в глазах».Евгений Петросян и Татьяна Брухунова уже долгое время находятся в отношениях, хоть и скрывают этот факт от общественности. Они часто появляются на светских мероприятиях в компании друг друга, но при этом стараются не попадать в объективы фотокамер. Поэтому совместное появление на ледовом шоу Ильи Авербуха – это первый подобный случай. Поклонники известного комика неоднозначно реагируют на такие изменения в его личной жизни.