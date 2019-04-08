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Владимир Познер объяснил, что поможет объединить жителей России

В своем блоге писатель, телеведущий и журналист Владимир Познер объяснил, что поможет объединить жителей России. Информацию предоставил сайт Слово и Дело.

Владимир Познер объяснил, что поможет объединить жителей России

Владимир Познер сообщил, что у жителей Российской Федерации отсутствует национальная идея. Но писатель уверен, что российский народ может сплотить только правда. Он считает, что люди живущие в России должны понять, что их выбор и поведение оказывает влияние на будущее всей страны. Именно эта поможет объединиться жителям РФ.

Владимир Познер объяснил, что поможет объединить жителей России

Владимир Познер уверяет, что пока российский народ не поверит в свои силы, жизнь в стране не станет лучше, поскольку невозможно сплотить тех, кто не верит в способность изменить ситуацию. По его словам, в советские времена была национальная идея, но спустя время люди перестали в нее верить. Он сообщил, что во Франции и Англии такая идея отсутствует, а вот в Америке она в какой-то степени существует.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

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