Владимир Познер объяснил, что поможет объединить жителей России





Владимир Познер сообщил, что у жителей Российской Федерации отсутствует национальная идея. Но писатель уверен, что российский народ может сплотить только правда. Он считает, что люди живущие в России должны понять, что их выбор и поведение оказывает влияние на будущее всей страны. Именно эта поможет объединиться жителям РФ.Владимир Познер уверяет, что пока российский народ не поверит в свои силы, жизнь в стране не станет лучше, поскольку невозможно сплотить тех, кто не верит в способность изменить ситуацию. По его словам, в советские времена была национальная идея, но спустя время люди перестали в нее верить. Он сообщил, что во Франции и Англии такая идея отсутствует, а вот в Америке она в какой-то степени существует.