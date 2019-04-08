Саймон Марданшин и Роман Капаклы приняли участие в Кубке Москвы по бодибилдингу

Не секрет, что Саймон и Роман прекрасно сложены и неплохо подготовлены к состязаниям подобного рода. Впрочем, многих поклонников «Дома-2» очень удивило признание Марданшина и Капаклы, в которых они сообщили о том, что планируют продемонстрировать свое тело и мускулы на таком авторитетном конкурсе, как Кубок Москвы по бодибилдингу.Однако участники телепроекта не стали отступать от намеченной цели, поэтому весьма серьезно ограничили себя в питании и начали настойчиво заниматься в спортзале, так как каждый из них мечтал занять первое место.Роман признавался поклонникам, что им с Саймоном очень трудно готовится к состязаниям, ведь они решили участвовать в конкурсе, когда до соревнований оставалось слишком мало времени. Именно желание завоевать кубок давало Капаклы и Марданшину силы, утверждают герои «Дома-2».В прошедшую субботу Роман и Саймон зарегистрировались в конкурсе, а первый то и дело делился с подписчиками каждым своим шагом. К примеру, в одном из Stories Капаклы заявил, что считает только себя и Марданшина «атлетами», а на других участников смотрит, как на «качков».Для звезд «Дома-2» именно позирование было самым сложным этапом, однако с ним парни справились на отлично. По итогам соревнований Роман в своей категории не прошел даже в пятерку, а вот Саймон занял второе место.