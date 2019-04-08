Умер бывший член Центризбиркома России Василий Лихачев
Сегодня умер бывший член Центризбиркома России Василий Лихачев. Ему было 67 лет. Причины смерти не объявлены, но известно, что ранее он перенёс операцию на сердце.
Василий Николаевич Лихачев вошел в состав ЦИК в марте 2016 года. Работал там до осени 2018 года, после чего подал в отставку. Причиной ухода назвал выполнение поставленных перед ним задач. Во время госслужбы он курировал международное сотрудничество и взаимодействие с международными наблюдателями. Назначение на должность Василия Лихачева исходило из личной инициативы Путина Владимира Владимировича. Информации о дате похорон и месте прощания пока нет.
Василий Николаевич Лихачев вошел в состав ЦИК в марте 2016 года. Работал там до осени 2018 года, после чего подал в отставку. Причиной ухода назвал выполнение поставленных перед ним задач. Во время госслужбы он курировал международное сотрудничество и взаимодействие с международными наблюдателями. Назначение на должность Василия Лихачева исходило из личной инициативы Путина Владимира Владимировича. Информации о дате похорон и месте прощания пока нет.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:24