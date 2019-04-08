Умер бывший член Центризбиркома России Василий Лихачев





Василий Николаевич Лихачев вошел в состав ЦИК в марте 2016 года. Работал там до осени 2018 года, после чего подал в отставку. Причиной ухода назвал выполнение поставленных перед ним задач. Во время госслужбы он курировал международное сотрудничество и взаимодействие с международными наблюдателями. Назначение на должность Василия Лихачева исходило из личной инициативы Путина Владимира Владимировича. Информации о дате похорон и месте прощания пока нет.