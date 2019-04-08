АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

В Москве проходит церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым

В Москве проходит церемония прощания с известным российским актером Алексеем Булдаковым. В Доме кино приходят не только друзья и близкие великого артиста, но и простые люди, желающие проститься со своим кумиром.
В Москве проходит церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым

Алексея Булдакова не стало 3 апреля, он скончался в Улан-Баторе, Монголия, у него оторвался тромб. 8 апреля в Москве проходит прощание с великими актером, оставившем след во многих сердцах любителей кино и не только. В зале столичного Дома кино расположили гроб артиста, к которому может подойти любой желающий и выразить свое почтение. Многие люди после этого не покидают зал, а садятся на специально подготовленные места. Там они общаются друг с другом, делятся эмоциями и переживаниями. Вокруг гроба актера уже собралось множество цветов, букетов и венков. В зале играют композиции в исполнении артиста, а также показывают кадры его ролей в кино.

Некоторые коллеги Алексея Булдакова пообщались с журналистами. Они назвали его глубоким и порядочным человеком, великим актером, способным сыграть любую роль в классических произведениях. Несмотря на это, артиста запомнят, как легендарного генерала из «Особенностей национальной охоты».

Похоронят Алексея Булдакова в тот же день, 8 апреля. Его могила будет находится на Троекуровском кладбище в Москве.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Южной Каролине очевидец зафиксировал
Принц Уильям прошел стажировку в МИ-5 и
Саймон Марданшин и Роман Капаклы
Эмилия Кларк не помнит концовку сериала
Ученые назвали полезные и вредные
В Москве проходит церемония прощания с
Специалисты составили рейтинг
Netflix анонсировал фильм о концерте
Ученые NASA переписали опасные бактерии
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев
Немецко-китайский бренд Borgward BX3
Ольга Кабо рассказала о самых светлых
Юлианна Караулова озвучила свое мнение
Ученые: Новая компьютерная модель
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко поднял
Андрей Разин рассказал о знакомстве с
Специалисты составили ТОП-3 нарушений,
Как сложилась судьба Надежды Румянцевой
Эммануил Виторган пожелала своей
Алена Хмельницкая подружилась с
Высокие дозы витамина D опасны для
Бюджетные автомобили Ravon в ближайшее
Валерии Ланской поклонники подарили
Художник Никас Сафронов отмечает свое
«Дом-2»: Звезды проекта, переехавшие
Виталий Гогунский развелся с Ириной
Популярные автомобили «лихих 90-х»
Кит Харрингтон прощается с образом
Отслеживание питания клеток поможет при
Юная фигуристка Александра Трусова
Просмотреть все новости