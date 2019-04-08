В Москве проходит церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым





Алексея Булдакова не стало 3 апреля, он скончался в Улан-Баторе, Монголия, у него оторвался тромб. 8 апреля в Москве проходит прощание с великими актером, оставившем след во многих сердцах любителей кино и не только. В зале столичного Дома кино расположили гроб артиста, к которому может подойти любой желающий и выразить свое почтение. Многие люди после этого не покидают зал, а садятся на специально подготовленные места. Там они общаются друг с другом, делятся эмоциями и переживаниями. Вокруг гроба актера уже собралось множество цветов, букетов и венков. В зале играют композиции в исполнении артиста, а также показывают кадры его ролей в кино.Некоторые коллеги Алексея Булдакова пообщались с журналистами. Они назвали его глубоким и порядочным человеком, великим актером, способным сыграть любую роль в классических произведениях. Несмотря на это, артиста запомнят, как легендарного генерала из «Особенностей национальной охоты».Похоронят Алексея Булдакова в тот же день, 8 апреля. Его могила будет находится на Троекуровском кладбище в Москве.