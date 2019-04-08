В Южной Каролине очевидец зафиксировал НЛО над своим домом





Местный горожанин увидел неопознанный объект над своим домом и сразу решил, что это корабль пришельцев. Очевидец сделал снимки и отнес их в местное агентство новостей. Скотт Уоринг рассмотрел фотографии и сказал, что данное НЛО имеет ряд различий с зафиксированными до этого. Он рассказал, что новый неопознанный объект имеет полупрозрачную форму с перламутровой палитрой цветов.Сам очевидец утверждал в новостях, что видел возле дома вертящийся серебряный шар с огнями по бокам. Сначала объект застыл в воздухе над крышей здания, а потом быстро взлетел. Американец сообщил, что ему было сложно фотографировать НЛО, ведь он не ожидал увидеть его так близко.