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В Южной Каролине очевидец зафиксировал НЛО над своим домом

Житель Южной Каролины зафиксировал НЛО над собственным домом. Тайванський уфолог Скотт Уоринг прокомментировал увиденное очевидцем.
В Южной Каролине очевидец зафиксировал НЛО над своим домом

Местный горожанин увидел неопознанный объект над своим домом и сразу решил, что это корабль пришельцев. Очевидец сделал снимки и отнес их в местное агентство новостей. Скотт Уоринг рассмотрел фотографии и сказал, что данное НЛО имеет ряд различий с зафиксированными до этого. Он рассказал, что новый неопознанный объект имеет полупрозрачную форму с перламутровой палитрой цветов.

Сам очевидец утверждал в новостях, что видел возле дома вертящийся серебряный шар с огнями по бокам. Сначала объект застыл в воздухе над крышей здания, а потом быстро взлетел. Американец сообщил, что ему было сложно фотографировать НЛО, ведь он не ожидал увидеть его так близко.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:16

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