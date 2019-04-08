В Южной Каролине очевидец зафиксировал НЛО над своим домом
Житель Южной Каролины зафиксировал НЛО над собственным домом. Тайванський уфолог Скотт Уоринг прокомментировал увиденное очевидцем.
Местный горожанин увидел неопознанный объект над своим домом и сразу решил, что это корабль пришельцев. Очевидец сделал снимки и отнес их в местное агентство новостей. Скотт Уоринг рассмотрел фотографии и сказал, что данное НЛО имеет ряд различий с зафиксированными до этого. Он рассказал, что новый неопознанный объект имеет полупрозрачную форму с перламутровой палитрой цветов.
Сам очевидец утверждал в новостях, что видел возле дома вертящийся серебряный шар с огнями по бокам. Сначала объект застыл в воздухе над крышей здания, а потом быстро взлетел. Американец сообщил, что ему было сложно фотографировать НЛО, ведь он не ожидал увидеть его так близко.
Местный горожанин увидел неопознанный объект над своим домом и сразу решил, что это корабль пришельцев. Очевидец сделал снимки и отнес их в местное агентство новостей. Скотт Уоринг рассмотрел фотографии и сказал, что данное НЛО имеет ряд различий с зафиксированными до этого. Он рассказал, что новый неопознанный объект имеет полупрозрачную форму с перламутровой палитрой цветов.
Сам очевидец утверждал в новостях, что видел возле дома вертящийся серебряный шар с огнями по бокам. Сначала объект застыл в воздухе над крышей здания, а потом быстро взлетел. Американец сообщил, что ему было сложно фотографировать НЛО, ведь он не ожидал увидеть его так близко.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:16