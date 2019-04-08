Принц Уильям прошел стажировку в МИ-5 и МИ-6

Герцог Кембриджский узнал, как работают спецслужбы Великобритании и ее шпионы. Принц Уильям отметил, что самостоятельно принял это решение и довел дело до конца. Член королевской семьи провел недельные стажировки в трех основных спецслужбах Великобритании: МИ-6, антитеррористическом агентстве МИ-5 и Правительственном штабе связи в Челтенхеме, отвечающем за отслеживание угроз национальной безопасности.Принц Уильям отметил, что подобный опыт считает необходимым, ведь он позволил ему понять, насколько важную роль выполняют работники этих ведомств. Он так описал их службу: «самые обычные люди делают самую необычную работу». Герцог Кембриджский обратил внимание, что все сотрудники этих ведомств вынуждены скрывать значительную часть своей жизни не только от друзей и знакомых, но даже от своих семей. Такое поведение он назвал настоящим подвигом и истинным патриотизмом. Член королевской семьи выразил им бесконечную благодарность и почтение за ту опасную и важную работу, что они выполняют.Свой небольшой комментарий по поводу принца Уильяма дал глава Центра правительственной связи. Он заявил, что герцог Кембриджский учился и работал с большим желанием и усердием, поэтому его можно только похвалить.