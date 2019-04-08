Принц Уильям прошел стажировку в МИ-5 и МИ-6
Принц Уильям решил узнать, как выглядит работа спецслужб Великобритании изнутри. Член королевской семьи по собственному желанию прошел недельные стажировки в МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи.
Герцог Кембриджский узнал, как работают спецслужбы Великобритании и ее шпионы. Принц Уильям отметил, что самостоятельно принял это решение и довел дело до конца. Член королевской семьи провел недельные стажировки в трех основных спецслужбах Великобритании: МИ-6, антитеррористическом агентстве МИ-5 и Правительственном штабе связи в Челтенхеме, отвечающем за отслеживание угроз национальной безопасности.
Принц Уильям отметил, что подобный опыт считает необходимым, ведь он позволил ему понять, насколько важную роль выполняют работники этих ведомств. Он так описал их службу: «самые обычные люди делают самую необычную работу». Герцог Кембриджский обратил внимание, что все сотрудники этих ведомств вынуждены скрывать значительную часть своей жизни не только от друзей и знакомых, но даже от своих семей. Такое поведение он назвал настоящим подвигом и истинным патриотизмом. Член королевской семьи выразил им бесконечную благодарность и почтение за ту опасную и важную работу, что они выполняют.
Свой небольшой комментарий по поводу принца Уильяма дал глава Центра правительственной связи. Он заявил, что герцог Кембриджский учился и работал с большим желанием и усердием, поэтому его можно только похвалить.
Герцог Кембриджский узнал, как работают спецслужбы Великобритании и ее шпионы. Принц Уильям отметил, что самостоятельно принял это решение и довел дело до конца. Член королевской семьи провел недельные стажировки в трех основных спецслужбах Великобритании: МИ-6, антитеррористическом агентстве МИ-5 и Правительственном штабе связи в Челтенхеме, отвечающем за отслеживание угроз национальной безопасности.
Принц Уильям отметил, что подобный опыт считает необходимым, ведь он позволил ему понять, насколько важную роль выполняют работники этих ведомств. Он так описал их службу: «самые обычные люди делают самую необычную работу». Герцог Кембриджский обратил внимание, что все сотрудники этих ведомств вынуждены скрывать значительную часть своей жизни не только от друзей и знакомых, но даже от своих семей. Такое поведение он назвал настоящим подвигом и истинным патриотизмом. Член королевской семьи выразил им бесконечную благодарность и почтение за ту опасную и важную работу, что они выполняют.
Свой небольшой комментарий по поводу принца Уильяма дал глава Центра правительственной связи. Он заявил, что герцог Кембриджский учился и работал с большим желанием и усердием, поэтому его можно только похвалить.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:07