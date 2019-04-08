Эмилия Кларк не помнит концовку сериала «Игра престолов»

Эмилия Кларк стала известной на весь мир благодаря телесериалу «Игра престолов». Актриса сыграла в многосерийном фильме роль Дейенерис Таргариен. Недавно знаменитость побывала на программе Saturday Night Live, ведущим которой стал ее коллега по съемочной площадке Кит Харингтон, сыгравший в телесериале Джона Сноу. Общаясь в эфире программы Эмилия Кларк попросила телеведущего рассказать о финале «Игры престолов». Но актер ответил, что она сама прекрасно знает концовку.Звезда «Игры престолов» рассмеялась и сказала, что съемки были довольно давно, поэтому актриса уже не помнит, чем закончился многосерийный фильм. Все, что она вспомнила, так это то, что очень много разговаривала с драконом, которого изображал специальный мячик на палке.