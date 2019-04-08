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Эмилия Кларк не помнит концовку сериала «Игра престолов»

Эмилия Кларк приняла участие в шоу Saturday Night Live. В эфире программы актриса сыгравшая «Мать драконов» Дейенерис Таргариен заявила, что не помнит, чем закончился телесериал «Игра престолов». Данную информацию сообщает сайт Политэксперт.

Эмилия Кларк не помнит концовку сериала «Игра престолов»

Эмилия Кларк стала известной на весь мир благодаря телесериалу «Игра престолов». Актриса сыграла в многосерийном фильме роль Дейенерис Таргариен. Недавно знаменитость побывала на программе Saturday Night Live, ведущим которой стал ее коллега по съемочной площадке Кит Харингтон, сыгравший в телесериале Джона Сноу. Общаясь в эфире программы Эмилия Кларк попросила телеведущего рассказать о финале «Игры престолов». Но актер ответил, что она сама прекрасно знает концовку.

Эмилия Кларк не помнит концовку сериала «Игра престолов»

Звезда «Игры престолов» рассмеялась и сказала, что съемки были довольно давно, поэтому актриса уже не помнит, чем закончился многосерийный фильм. Все, что она вспомнила, так это то, что очень много разговаривала с драконом, которого изображал специальный мячик на палке.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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