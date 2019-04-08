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Netflix анонсировал фильм о концерте поп-звезды Бейонсе

Сервис Netflix анонсировал в своих социальных сетях проект под названием «HomeComing» («Возвращение домой»). Сама компания не сообщила никаких подробностей, но поклонники музыки уверены, что это фильм о концерте поп-звезды Бейонсе.
Netflix анонсировал фильм о концерте поп-звезды Бейонсе

«HomeComing» согласно информации сервиса Netflix появится уже 17 апреля. Поклонники музыки уверены в том, что это документальный фильм, посвященный концерту поп-звезды Бейонсе. Предполагается, что речь пойдет о выступлении певицы на известном американском фестивале Coachella, состоявшемся в 2018 году. Исполнительница тогда отыграла длинный концерт, состоявший из 26 песен, но самой главной частью шоу стало воссоединение группы Destiny’s Child, где поп-звезда начинала свою карьеру. Это выступление настолько впечатлило собравшихся зрителей, что они прозвали этот фестиваль 2018 года Beychella (от Beyonce и Coachella).

Поклонники поп-звезды уверены, что Netflix готовит документальный фильм, посвященный именно этому концерту. Они ссылаются на недавнюю информацию от американского издания Us Weekly. Тогда оно сообщило о том, что Бейонсе работает над созданием документального фильма, посвященного фестивалю Coachello 2018 года. Поклонники поблагодарили сервис Netflix за интерес к личности певицы и выразили уверенность в том, что «HomeComing» порадует не только фанатов артистки, но и всех любителей музыки во всем мире.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:39

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