Звезда «Дом-2» Роман Гриценко поднял руку на свою девушку
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко подрался со своей новой девушкой Евгенией Шестаковой.
А рассказала о драке сама Евгения, которая не только продемонстрировала свой синяк на лице, но и заявила, что гематому, которая сейчас красуется на лице у Романа, молодой человек заслужил.
Не секрет, что Роман покинул скандальный Периметр несколько недель назад. Ушел Гриценко за ворота со скандалом, ведь устроил на телестройке с сотрудниками проекта потасовку. Чуть позже Рома и Женя начали рассказывать в прямых эфирах, что организаторы «Дома-2» сами виноваты в данном исходе событий.
Вне телешоу у Романа и Евгении отношения начали складываться весьма стремительно. Влюбленные уже вместе съездили на отдых, а также проведали родителей Гриценко. Как бы то ни было, но идиллия в этой парочке довольно быстро подошла к концу.
Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором Гриценко демонстрирует подписчикам свой синяк под глазом. Роман стал отшучиваться, мол, пострадал во время боев без правил. Впрочем, сейчас стало известно, что на самом деле молодой человек подрался с Евгенией.
Выяснилось, что Шестаковой начало поступать очень много сообщений и комментариев, в которых поклонники Гриценко поспешили вступиться за своего любимчика. Читатели принялись заявлять, что Женя не должна себя так вести, на что девушка ответила, что не будет спокойно терпеть, когда на нее поднимают руки, сообщает Novosti-Dom2.
Нужно сказать, что эта новость взорвала Сеть. Сейчас каждый поклонник «Дома-2» пытается отыскать в Интернете новые видеоролики и фотографии, на которых запечатлены результаты драки Гриценко и Шестаковой.
А рассказала о драке сама Евгения, которая не только продемонстрировала свой синяк на лице, но и заявила, что гематому, которая сейчас красуется на лице у Романа, молодой человек заслужил.
Не секрет, что Роман покинул скандальный Периметр несколько недель назад. Ушел Гриценко за ворота со скандалом, ведь устроил на телестройке с сотрудниками проекта потасовку. Чуть позже Рома и Женя начали рассказывать в прямых эфирах, что организаторы «Дома-2» сами виноваты в данном исходе событий.
Вне телешоу у Романа и Евгении отношения начали складываться весьма стремительно. Влюбленные уже вместе съездили на отдых, а также проведали родителей Гриценко. Как бы то ни было, но идиллия в этой парочке довольно быстро подошла к концу.
Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором Гриценко демонстрирует подписчикам свой синяк под глазом. Роман стал отшучиваться, мол, пострадал во время боев без правил. Впрочем, сейчас стало известно, что на самом деле молодой человек подрался с Евгенией.
Выяснилось, что Шестаковой начало поступать очень много сообщений и комментариев, в которых поклонники Гриценко поспешили вступиться за своего любимчика. Читатели принялись заявлять, что Женя не должна себя так вести, на что девушка ответила, что не будет спокойно терпеть, когда на нее поднимают руки, сообщает Novosti-Dom2.
Нужно сказать, что эта новость взорвала Сеть. Сейчас каждый поклонник «Дома-2» пытается отыскать в Интернете новые видеоролики и фотографии, на которых запечатлены результаты драки Гриценко и Шестаковой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:58