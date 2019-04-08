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Ольга Кабо рассказала о самых светлых воспоминаниях своей юности

Актриса Ольга Кабо сейчас находится на гастролях по городам Урала. Она нашла свободное время и съездила в свое родное село, где на нее нахлынули воспоминания о самых светлых момента юности.
Ольга Кабо рассказала о самых светлых воспоминаниях своей юности

Об этом Ольга Кабо рассказала на странице в Instagram. Актриса нашла свободное время среди своего загруженного графика, сейчас она находится на гастролях по городам Урала, и приехала в родное село Нейво-Шайтанский в Свердловской области. Именно тут будущая звезда экранов провела первые пять лет своей жизни, а затем часто гостила летом у бабушки. Артистка рассказала, что с этим место у нее связано множество приятных и светлых воспоминаний о ее юности.

Юная Ольга Кабо и ее подруги часто ходили на танцы, где будущая актриса не пользовалась большой популярностью у парней. Причиной было то, что она являлась самой младшей из всей компании, поэтому кавалеры редко проявляли к ней интерес. Артистка отмечает, эти воспоминания не может назвать исключительно отрицательным, о тех временах у нее остались и положительные эмоции. Также юная Ольга Кабо и ее подруги часто ходили в местный кинотеатр, причем попадали на фильмы, чьим возрастным ограничениям они не соответствовали. Известная актриса отметила, за 40 лет здание «Дома кино» никак не изменилось, только обветшало. Подобное «путешествие в прошлое» навеяло на знаменитость смешанные чувства, одновременно светлые и горькие.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:15

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