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Немецко-китайский бренд Borgward BX3 будет анонсирован 18 апреля в Шанхае

Немецкий бренд Borgward совместно с китайскими партнёрами выпустит новый кроссовер под названием Borgward BX3. Релиз новинки произойдёт 18 апреля на выставке в Шанхае.
Немецко-китайский бренд Borgward BX3 будет анонсирован 18 апреля в Шанхае

Ранее германский бренд пользовался популярностью на европейском рынке. Однако было это 50 лет назад. Сейчас Borgward хочет выпустить свой самый дешёвый паркетник для массового покупателя. Новый автомобиль будет реализован не только на китайском рынке, но и в российских и немецких салонах. На изображении, которое было выложено на базе Минпрома Китая, видно, что кроссовер получил узнаваемый брендовый облик.

Borgward BX3 имеет следующее размеры: длина 4 410 мм, ширина составляет 1 828 мм, высота 1 670 мм, размер базы колес равен - 2 560 мм, клиренс - 187 мм. Оснащен автомобиль турбированным агрегатом на 4 цилиндра, объёмом 1,4 литра, который имеет мощность 150 л.с. Помогает работе двигателя роботизированная подвеска. Будет ли модель с полным приводом - пока неизвестно. Стоит упомянуть, что это самый дешевый автомобиль из марки. Стоимость на российском рынке составит минимум миллион рублей. В продажу он поступит в конце этого года.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:22

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