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Юлианна Караулова озвучила свое мнение о российском шоу-бизнесе

В своем недавнем интервью Юлианна Караулова озвучила свое мнение по поводу российского шоу-бизнеса. Также исполнительница сообщила, что строить отношения с коллегами нужно не спеша, чтобы лучше узнать человека.
Юлианна Караулова озвучила свое мнение о российском шоу-бизнесе

Юлианна Караулова побывала в Crocus City Hall на церемонии премии «ЖАРА Music Awards». Для мероприятия знаменитость выбрала платье в пол с декольте. Образ певицы дополнили серьги, браслет и неброский макияж. После церемонии исполнительница дала небольшое интервью, в котором она поделилась собственным мнением о российском шоу-бизнесе.

Юлианна Караулова озвучила свое мнение о российском шоу-бизнесе

Юлианна Караулова сообщила, что в последнее время она старается много не говорить. Она поведала, что раньше, когда ее мнением интересовались коллеги, она говорила все, что думает. После исполнительница узнавала, что на нее обиделись товарищи по сцене, поскольку правда нравится не всем людям. Певица сделала вывод, что в российском шоу-бизнесе нет места дружбе и честности, поскольку там каждый сам за себя.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:07

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