Юлианна Караулова озвучила свое мнение о российском шоу-бизнесе

Юлианна Караулова побывала в Crocus City Hall на церемонии премии «ЖАРА Music Awards». Для мероприятия знаменитость выбрала платье в пол с декольте. Образ певицы дополнили серьги, браслет и неброский макияж. После церемонии исполнительница дала небольшое интервью, в котором она поделилась собственным мнением о российском шоу-бизнесе.Юлианна Караулова сообщила, что в последнее время она старается много не говорить. Она поведала, что раньше, когда ее мнением интересовались коллеги, она говорила все, что думает. После исполнительница узнавала, что на нее обиделись товарищи по сцене, поскольку правда нравится не всем людям. Певица сделала вывод, что в российском шоу-бизнесе нет места дружбе и честности, поскольку там каждый сам за себя.