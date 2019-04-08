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Эммануил Виторган пожелала своей невестке Ксении Собчак «счастья и любви»

Советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган пожелал своей невестке Ксении Собчак «счастья и любви».

Эммануил Виторган пожелала своей невестке Ксении Собчак «счастья и любви»

Стоит отметить, что отец Максима Виторгана впервые решил прокомментировать расставание своего сына со скандальной тележурналисткой.

Напомним, что несколько недель назад Максим и Ксения официально сообщили о том, что больше не живут вместе. Тогда же звездное семейство призналось, что ради общего наследника все-таки смогли сохранить дружеские отношения. Сейчас Платон живет с мамой, но продолжает активно общаться с папой, поэтому расставание родителей никак не отразилось на мальчике.

К слову, ранее родственники Собчак и Виторгана старались никак не комментировать новость о том, что Ксения и Максим расстались. Не так давно мама телезнаменитости, общаясь с журналистами, попросила не спрашивать у нее о личной жизни наследницы, так как «это ее дело».

Эммануил Виторган пожелала своей невестке Ксении Собчак «счастья и любви»

Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с отцом Максима – Эммануилом Виторганом, в котором актер назвал Ксению «доброй, хорошей и красивой молодой женщиной».

«Я желаю ей счастья и любви», - заявил российский артист.

Оказывается, что Эммануил Гедеонович знает Собчак уже давно, так как ранее очень хорошо общался с ее отцом, поэтому сейчас с удовольствием продолжает общаться со снохой и всегда ждет в гости любимого внука Платона, сообщает StarHit.

Добавим, в прошлом году Эммануил Виторган в третий раз стал отцом. Его жена Ирина подарила звездному супругу дочь, которую они решили назвать Этель.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:32

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