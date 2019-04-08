Эммануил Виторган пожелала своей невестке Ксении Собчак «счастья и любви»
Советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган пожелал своей невестке Ксении Собчак «счастья и любви».
Стоит отметить, что отец Максима Виторгана впервые решил прокомментировать расставание своего сына со скандальной тележурналисткой.
Напомним, что несколько недель назад Максим и Ксения официально сообщили о том, что больше не живут вместе. Тогда же звездное семейство призналось, что ради общего наследника все-таки смогли сохранить дружеские отношения. Сейчас Платон живет с мамой, но продолжает активно общаться с папой, поэтому расставание родителей никак не отразилось на мальчике.
К слову, ранее родственники Собчак и Виторгана старались никак не комментировать новость о том, что Ксения и Максим расстались. Не так давно мама телезнаменитости, общаясь с журналистами, попросила не спрашивать у нее о личной жизни наследницы, так как «это ее дело».
Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с отцом Максима – Эммануилом Виторганом, в котором актер назвал Ксению «доброй, хорошей и красивой молодой женщиной».
Оказывается, что Эммануил Гедеонович знает Собчак уже давно, так как ранее очень хорошо общался с ее отцом, поэтому сейчас с удовольствием продолжает общаться со снохой и всегда ждет в гости любимого внука Платона, сообщает StarHit.
Добавим, в прошлом году Эммануил Виторган в третий раз стал отцом. Его жена Ирина подарила звездному супругу дочь, которую они решили назвать Этель.
Стоит отметить, что отец Максима Виторгана впервые решил прокомментировать расставание своего сына со скандальной тележурналисткой.
Напомним, что несколько недель назад Максим и Ксения официально сообщили о том, что больше не живут вместе. Тогда же звездное семейство призналось, что ради общего наследника все-таки смогли сохранить дружеские отношения. Сейчас Платон живет с мамой, но продолжает активно общаться с папой, поэтому расставание родителей никак не отразилось на мальчике.
К слову, ранее родственники Собчак и Виторгана старались никак не комментировать новость о том, что Ксения и Максим расстались. Не так давно мама телезнаменитости, общаясь с журналистами, попросила не спрашивать у нее о личной жизни наследницы, так как «это ее дело».
Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с отцом Максима – Эммануилом Виторганом, в котором актер назвал Ксению «доброй, хорошей и красивой молодой женщиной».
«Я желаю ей счастья и любви», - заявил российский артист.
Оказывается, что Эммануил Гедеонович знает Собчак уже давно, так как ранее очень хорошо общался с ее отцом, поэтому сейчас с удовольствием продолжает общаться со снохой и всегда ждет в гости любимого внука Платона, сообщает StarHit.
Добавим, в прошлом году Эммануил Виторган в третий раз стал отцом. Его жена Ирина подарила звездному супругу дочь, которую они решили назвать Этель.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:32