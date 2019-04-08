Андрей Разин рассказал о знакомстве с целительницей Джуной

Об этом Андрей Разин рассказал на своей странице в Instagram, где он выложил совместное фото с целительницей Джуной. Экс-продюсер группы «Ласковый май» вспоминает, что познакомился с ней в 1984 году, когда побывал на приеме, тогда же и было сделано опубликованное фото. Андрей Разин отмечает, несмотря на все споры вокруг этой личности, он сам никогда не сомневался в способностях целительницы, так как видел ее влияние на других людей. Продюсер так описал свои впечатление о ней: «магическая женщина, мой главный магический знак».Напомним, целительница Джуна обрела широкую популярность в 1980 году. Тогда в «Комсомольской правде» про нее вышла статья, сделавшая ее личностью общесоюзного масштаба. После этого на приеме у целительницы побывали многие звезды шоу-бизнеса, политики, искусства, а также простые люди, ищущие помощи в безнадежных ситуациях. Личность Джуны до сих пор вызывает множество споров и конфликтов, несмотря на это, еще в СССР она стала объектом научного исследования Института радиотехники и электроники Российской академии наук. Для этого была создана специальная лаборатория «Физические поля биологических объектов», где акцент изучения был на «эффекте Джуны».