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Ученые: Новая компьютерная модель сможет прогнозировать сепсис

Британские ученые изобрели новую компьютерную модель, которая сможет прогнозировать сепсис. В медицинском журнале Cadadian Medical Association Journal был опубликован материал о новой разработке.
Ученые: Новая компьютерная модель сможет прогнозировать сепсис

Сепсис — это главная причина большинства смертей в медицинских учреждениях. Его раннее выявление поможет избежать печального финала. Около 7-ми% выживаемости снижается при часе задержки.
NEWS помогает выявить сепсис у пациентов. Ученые разработали новую компьютерную модель, которая дает точный прогноз болезни.
Профессор Мохаммед А. Мохаммед сообщает, что новая технология включает данные из истории болезни пациента. Они легко автоматизируются и медицинскому персоналу не нужно собирать дополнительную информацию.
Авторы эксперимента говорят о том, что эта модель является лишь дополнением. Ученые надеются, что она поможет собрать больше информации о тяжелом заболевании.
Компьютерную модель планируют ввести во все больницы с необходимой уведомительной инфраструктурой.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:00

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