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Специалисты составили ТОП-3 нарушений, за которые можно получить штраф 15000 рублей

Специалистами портала «Drivenn » был составлен ТОП-3 нарушений ПДД, за которые можно получить штраф в размере 15 тысяч рублей. Рейтинг составлен на основании количества подобных инцидентов.
Специалисты составили ТОП-3 нарушений, за которые можно получить штраф 15000 рублей

Стоит отметить, что штраф более 15 тысяч рублей придётся заплатить за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Иные нарушения имеют колебания в размере санкции. Первой и самой распространённой причиной лишения столь внушительной суммы является вождение без прав, или передача руля лицу, которое не имеет водительского удостоверения. На втором месте в зоне риска находятся руководители компаний.

Если сотрудник предприятия скроет от камер наблюдения номер автомобиля, директора ждет штраф в размере 15-20 тысяч рублей. Такую же суму придётся заплатить и лицам, которые оборудовали свое транспортное средство специальными звуковыми и световыми приборами без надлежащего разрешения. Но и в этом случае более суровое наказание последует для должностных лиц и ИП.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:46

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