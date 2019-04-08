Специалисты составили ТОП-3 нарушений, за которые можно получить штраф 15000 рублей





Стоит отметить, что штраф более 15 тысяч рублей придётся заплатить за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Иные нарушения имеют колебания в размере санкции. Первой и самой распространённой причиной лишения столь внушительной суммы является вождение без прав, или передача руля лицу, которое не имеет водительского удостоверения. На втором месте в зоне риска находятся руководители компаний.Если сотрудник предприятия скроет от камер наблюдения номер автомобиля, директора ждет штраф в размере 15-20 тысяч рублей. Такую же суму придётся заплатить и лицам, которые оборудовали свое транспортное средство специальными звуковыми и световыми приборами без надлежащего разрешения. Но и в этом случае более суровое наказание последует для должностных лиц и ИП.