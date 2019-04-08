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Как сложилась судьба Надежды Румянцевой после ухода из кино

Журналисты рассказали о том, как сложилась судьба актрисы Надежды Румянцевой после ухода из кино. Артистка перестала сниматься на пике своей карьеры.
Как сложилась судьба Надежды Румянцевой после ухода из кино

Надежда Румянцева стала известной благодаря своим ролями в фильмах "Королева бензоколонки" и "Девчата". Зрители сразу полюбили актрису, но она решила посвятить себя семье и перестала сниматься. У артистки начались отношения с дипломатом Вилли Хштояном. Вскоре ему предложили поездку за границу и пара приняла решение расписаться. Возлюбленные сыграли скромную свадьбу. Многие коллеги Надежды Румянцевой считали, что Вилли Хштоян заставил свою супругу оставить съемки в кино. Но сам дипломат утверждал, что артистка может вернуться туда, когда захочет.

Как сложилась судьба Надежды Румянцевой после ухода из кино

После возвращения на родину знаменитость стала ведущей программы "Будильник". Ее муж начал вести бизнес и однажды в их дом ворвались преступники, сильно избив супругов. После этого Надежда Румянцева убедила возлюбленного оставить предпринимательскую деятельность. Спустя время артистка перенесла кровоизлияния в мозг и перестала передвигаться самостоятельно. В 2008 году актриса умерла на 78 году жизни.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:38

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