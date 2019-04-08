Как сложилась судьба Надежды Румянцевой после ухода из кино





Надежда Румянцева стала известной благодаря своим ролями в фильмах "Королева бензоколонки" и "Девчата". Зрители сразу полюбили актрису, но она решила посвятить себя семье и перестала сниматься. У артистки начались отношения с дипломатом Вилли Хштояном. Вскоре ему предложили поездку за границу и пара приняла решение расписаться. Возлюбленные сыграли скромную свадьбу. Многие коллеги Надежды Румянцевой считали, что Вилли Хштоян заставил свою супругу оставить съемки в кино. Но сам дипломат утверждал, что артистка может вернуться туда, когда захочет.После возвращения на родину знаменитость стала ведущей программы "Будильник". Ее муж начал вести бизнес и однажды в их дом ворвались преступники, сильно избив супругов. После этого Надежда Румянцева убедила возлюбленного оставить предпринимательскую деятельность. Спустя время артистка перенесла кровоизлияния в мозг и перестала передвигаться самостоятельно. В 2008 году актриса умерла на 78 году жизни.