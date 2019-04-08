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Алена Хмельницкая подружилась с невестой бывшего мужа Маргаритой Симоньян

Актриса Алена Хмельницкая рассказала о том, как у нее складываются отношения с невестой бывшего мужа Тиграна Кеосаяна Маргаритой Симоньян. По словам артистки, она подружилась с ней и теперь считает ее близким человеком.
Алена Хмельницкая подружилась с невестой бывшего мужа Маргаритой Симоньян

Слухи о таких необычных отношениях между Аленой Хмельницкой и Маргаритой Симоньян ходили давно, но совсем недавно актриса сама подтвердила эту информацию. Она разместила на своей странице в Instagram видеозапись с празднования недавнего 39-ого дня рождения журналистки. Его она сопроводила трогательным поздравлением, где она заявила: «Я так рада, что ты есть у меня». Артистка назвала невестку своего бывшего мужа Тиграна Кеосаяна умной, красивой, крутой, смешной, талантливой и сопереживающей. В завершении актриса написала: «Будь счастлива, любима и здорова».
Алена Хмельницкая подружилась с невестой бывшего мужа Маргаритой Симоньян

Маргарита Симоньян недавно стала участницей программы «Секрет на миллион», где рассказала Лере Кудрявцевой о своей личной жизни. Журналистка вспоминает, первый шаг в их отношениях с Аленой Хмельницкой сделал именно актриса. Она отметила женскую и жизненную мудрость бывшей жены Тиграна Кеосаяна. Маргарита Симоньян рассказала, теперь с Аленой Хмельницкой она празднует все семейные и другие праздники, обе женщины искренне восхищаются друг другом. Также журналистка ждет третьего ребенка от кинорежиссера, поэтому их свадьбу опять пришлось отложить.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:29

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