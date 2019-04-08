«Дом-2»: Звезды проекта, переехавшие жить за границу





Многие телезрители «Дом-2» убеждены, что если ранее в Периметр на самом деле приходили отыскать свою вторую половинку, то сейчас большинству героев телестройки нужна не любовь, а пиар.Впрочем, для многих звезд «Дома-2» проект стал билетом в новую жизнь. Известно, что некоторым участникам, приехавшим в Москву из провинции, именно телешоу помогло стать узнаваемыми личностями и жить так, как того хочется им.Вика родилась и выросла в Краснокаменске. В 16 лет девушка решила, что хочет покорять Москву, поэтому, приехав в столицу, бралась за любую работу. В 2006-м году Боня пришла на «Дом-2», который кардинально изменил ее жизнь. Героиню скандального реалити-шоу стали не только узнавать на улице, но и приглашать на различные съемки, которые приносили ей хорошие заработки.После того, как Виктория покинула проект, она познакомилась с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. К слову, именно этот молодой человек стал той причиной, из-за которой Боня переехала в Европу. Вскоре у влюбленных родилась дочь – Анджелина Летиция.Несмотря на то, что Виктория и Алекс расстались несколько лет назад, звезда «Дома-2» по-прежнему живет в Монако. Боня лишь изредка приезжает в Москву, так как ее полностью устраивает жизнь за рубежом.Одна из самых известных проектных парочек Сергей и Дарья Пынзарь только в прошлом году решила переехать на постоянное местожительство за границу. По словам супругов, именно мягкий климат Турции и дешевое жилье привлекло их.На данный момент старший сын Дарьи и Сергея уже заканчивает в Аланье первый класс. Известно, что мальчик ходит в русскую школу и его родителям очень нравиться местное образование.В свою очередь младший наследник Пынзарей - Давид ходит в детский садик, в который в прошлом году ходил 7-летний Артем. В Турции семейство уже обзавелось не только собственным жилищем, но и открыло бизнес, связанный с недвижимостью.Рита лишь несколько месяцев назад переехала на Кипр. По словам Марсо, им с супругом до сих пор не верится, что они это все-таки сделали, ведь до последнего думали, стоит ли делать такой серьезный шаг.Живет Маргарита со своей семьей на Северном Кипре и пока не планирует возвращаться в Россию, так как устала от морозной столицы. Старший наследник Марсо – Митя уже ходит в местную школу, где занимается изучением иностранных языков, а младшая дочь посещает детский садик.Обучение на Кипре обходится Агибаловой-младшей довольно дешево. Как утверждает Рита, в Москве ей приходилось платить за садик в 5 раз больше.Ряска уже давно начала говорить о том, что хочет насовсем переехать в Соединенные Штаты Америки, однако только в прошлом году, незадолго до Нового года бывшей участнице «Дома-2» все-таки удалось воплотить в реальность свою мечту.Сейчас Оксана проживает в Нью-Йорке, где уже даже встретила свою любовь. Впрочем, девушка по-прежнему отказывается показывать поклонникам своего избранника, указывая на то, что «счастье любит тишину».На сегодняшний день Ряска довольно активно пользуется социальными сетями, в которых рассказывает подписчикам о жизни в США. По словам Оксаны, она очень скучает по своим родным в Санкт-Петербурге, однако покидать Нью-Йорк в ближайшем будущем она не планирует.