Высокие дозы витамина D опасны для почек - Ученые





Специалисты предоставили информацию о случае с 54-летним мужчиной. Он провел свой отпуск, загорая на солнце в Юго-Восточной Азии. После приезда домой врачи обнаружили у него слишком высокий уровень креатинина.Как оказалось, работа почек в организме мужчины была нарушена. Специалист данной сферы провел необходимые исследования. Он выяснил, что пациент ежедневно принимал витамин D вот уже в течение 2,5 лет. Такое назначение ему выписал натуропат.В конечном итоге уровень кальция в крови мужчины повысился и тем самым нанес вред почкам.Проблема в том, что витамин D входит в состав многих безрецептурных препаратов, но мало кто об этом знает. Пациентам следует быть проинформированным в таких вопросах, чтобы не нанести вред своему здоровью.