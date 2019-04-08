АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Высокие дозы витамина D опасны для почек - Ученые

Зарубежные ученые предостерегают - высокие дозы витамина D опасны для здоровья почек. EurekAlert сообщает о тематическом исследовании, проведенном экспертами.
Высокие дозы витамина D опасны для почек - Ученые

Специалисты предоставили информацию о случае с 54-летним мужчиной. Он провел свой отпуск, загорая на солнце в Юго-Восточной Азии. После приезда домой врачи обнаружили у него слишком высокий уровень креатинина.
Как оказалось, работа почек в организме мужчины была нарушена. Специалист данной сферы провел необходимые исследования. Он выяснил, что пациент ежедневно принимал витамин D вот уже в течение 2,5 лет. Такое назначение ему выписал натуропат.
В конечном итоге уровень кальция в крови мужчины повысился и тем самым нанес вред почкам.
Проблема в том, что витамин D входит в состав многих безрецептурных препаратов, но мало кто об этом знает. Пациентам следует быть проинформированным в таких вопросах, чтобы не нанести вред своему здоровью.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Как сложилась судьба Надежды Румянцевой
Эммануил Виторган пожелала своей
Алена Хмельницкая подружилась с
Высокие дозы витамина D опасны для
Бюджетные автомобили Ravon в ближайшее
Валерии Ланской поклонники подарили
Художник Никас Сафронов отмечает свое
«Дом-2»: Звезды проекта, переехавшие
Виталий Гогунский развелся с Ириной
Популярные автомобили «лихих 90-х»
Кит Харрингтон прощается с образом
Отслеживание питания клеток поможет при
Юная фигуристка Александра Трусова
Стреляющий бревнами танк Т-80 попал на
Норвежцы приняли запуск ракет NASA за
Эксперты назвали пять недорогих
Дмитрий Певцов собирается подать в суд
«Я родилась, чтобы стать мамой»:
Эксперты назвали лучший автомобиль для
Российские эксперты составили рейтинг
«Сейчас я более счастлив, чем 10 лет
Пользователи Сети неоднозначно
Марина Куделинская: «Владимир Зеленский
Завтрак Анны Седоковой в Монако был
О том, как работают Центры услуг для
Для банковских работников в России
Сыну Плющенко и Рудковской запретили
Меган Маркл и принц Гарри переехали из
Эксперты назвали 10 популярных причин
Влюбленные участницы «Школы
Просмотреть все новости