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Валерии Ланской поклонники подарили вышитый портрет

Звезде фильма «Тариф Новогодний» Валерии Ланской поклонники подарили вышитый портрет. Об этом российская актриса театра и кино рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Валерии Ланской поклонники подарили вышитый портрет


Известная актриса опубликовала фото трогательного подарка. На вышитой картине изображена она и Игорь Балалаев в мюзикле «Граф Монте-Кристо». Валерия Ланская, поблагодарив автора, написала, что такой шикарный подарок очень ценный и дорог для нее. Instagram-подписчики российской актрисы не только восхитились красотой презента, но также отметили, что портрет выполнен в технике алмазной вышивки.

Напомним, в театральной постановке «Граф Монте-Кристо» Валерия Ланская играет роль любимой главного героя. Кроме игры в театре актриса снимается в кино. Многие запомнили Ланскую по фильму «Тариф Новогодний» и сериалу «Кадетство».

Стоит отметить, что недавно российская актриса сообщила о выходе легендарного спектакля «Принцесса цирка». В постановке, которая соединила в себе цирк, драму и оперетту, Валерия Ланская играет роль Теодоры. Артистка рада тому, что возвратилась в историю, с которой началась её кинокарьера. В телевизионном сериале «Принцесса цирка» она впервые сыграла главную роль.



 
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ШоуБиз
Добавил: Савченко Яна Сегодня, 10:06

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