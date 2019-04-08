АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Художник Никас Сафронов отмечает свое 63-летие

Заслуженный художник России Никас Сафронов отмечает свое 63-летие. Деятель искусства празднует эту дату в кругу семьи и по его словам, торжества у них начинаются ровно в 00:00 8 апреля.
Художник Никас Сафронов отмечает свое 63-летие

Об этом Никас Сафронов рассказал на своей странице в Instagram. Заслуженный художник России отмечает, он и его семья уже не первый год начинает отмечать день рождения ровно в 00:00 8 апреля. Это стало доброй традицией и каждый ждет этого момента долгое время. Деятель искусства каждый раз в течении этих празднований из виновника торжества превращается в тамаду и ведущего, руководящего всем процессом. Эти минуты единения он использует для того, чтобы в очередной раз сообщить семье о том, насколько сильно он всех любит и ценит. Художник очень рад тому, что эти люди есть в его жизни, поэтому благодарен судьбе за такой подарок. Все эти теплые слова он дополнил совместным семейным фото с женой и двумя сыновьями.

Никас Сафронов также рассказал о том, что из США, специально на празднование его дня рождения, прилетела актриса Настасья Кински. Она является близким другом художника, поэтому он польщен и благодарен ей за подобный знак внимания и уважения.

Поклонники Никаса Сафронова поздравили заслуженного художника России с 63-летием. Они пожелали ему творческих успехов, здоровья и семейного счастья. Подписчики уверены, деятель искусства заслужил свой статус и признание тяжелым трудом, а также неподдельным талантом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Как сложилась судьба Надежды Румянцевой
Эммануил Виторган пожелала своей
Алена Хмельницкая подружилась с
Высокие дозы витамина D опасны для
Бюджетные автомобили Ravon в ближайшее
Валерии Ланской поклонники подарили
Художник Никас Сафронов отмечает свое
«Дом-2»: Звезды проекта, переехавшие
Виталий Гогунский развелся с Ириной
Популярные автомобили «лихих 90-х»
Кит Харрингтон прощается с образом
Отслеживание питания клеток поможет при
Юная фигуристка Александра Трусова
Стреляющий бревнами танк Т-80 попал на
Норвежцы приняли запуск ракет NASA за
Эксперты назвали пять недорогих
Дмитрий Певцов собирается подать в суд
«Я родилась, чтобы стать мамой»:
Эксперты назвали лучший автомобиль для
Российские эксперты составили рейтинг
«Сейчас я более счастлив, чем 10 лет
Пользователи Сети неоднозначно
Марина Куделинская: «Владимир Зеленский
Завтрак Анны Седоковой в Монако был
О том, как работают Центры услуг для
Для банковских работников в России
Сыну Плющенко и Рудковской запретили
Меган Маркл и принц Гарри переехали из
Эксперты назвали 10 популярных причин
Влюбленные участницы «Школы
Просмотреть все новости