Художник Никас Сафронов отмечает свое 63-летие

Об этом Никас Сафронов рассказал на своей странице в Instagram. Заслуженный художник России отмечает, он и его семья уже не первый год начинает отмечать день рождения ровно в 00:00 8 апреля. Это стало доброй традицией и каждый ждет этого момента долгое время. Деятель искусства каждый раз в течении этих празднований из виновника торжества превращается в тамаду и ведущего, руководящего всем процессом. Эти минуты единения он использует для того, чтобы в очередной раз сообщить семье о том, насколько сильно он всех любит и ценит. Художник очень рад тому, что эти люди есть в его жизни, поэтому благодарен судьбе за такой подарок. Все эти теплые слова он дополнил совместным семейным фото с женой и двумя сыновьями.Никас Сафронов также рассказал о том, что из США, специально на празднование его дня рождения, прилетела актриса Настасья Кински. Она является близким другом художника, поэтому он польщен и благодарен ей за подобный знак внимания и уважения.Поклонники Никаса Сафронова поздравили заслуженного художника России с 63-летием. Они пожелали ему творческих успехов, здоровья и семейного счастья. Подписчики уверены, деятель искусства заслужил свой статус и признание тяжелым трудом, а также неподдельным талантом.