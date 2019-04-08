Виталий Гогунский развелся с Ириной Маирко

Ирина Маирко подала на развод с Виталием Гогунским в январе текущего года. Заявление было рассмотрено и супругам дали месяц на раздумья. В марте звезду телесериала "Универ" и модель развели официально. Источник из окружения знаменитых супругов утверждает, что инициатором разрыва стала Ирина Маирко. Возлюбленной Виталия Гогунского надоело решить все проблемы самостоятельно, постольку артист постоянно занят на работе. Модели не хватало внимания и заботы, поэтому она решила подать на развод.Напомним, Ирина Маирко и Виталий Гогунский познакомились на съемочной площадке телесериала "Универ". Вскоре у пары появилась дочка Милана, а спустя время они расстались. Актер женился на другой избраннице Анне, но их брак не продлился долго. После развода артист начал уделять время наследнице, и это сблизило его с моделью, в 2017 году пара поженилась.