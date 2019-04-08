Популярные автомобили «лихих 90-х»





Начнем, пожалуй, с отечественного LADA Samara (ВАЗ-2109), которая входила в ряд «бандитских» авто. Для того времени автомобиль имел довольно неплохие характеристики, поэтому был весьма популярным. Следующий представитель немецкого автопрома считался более солидным. Речь идет о Audi 80, которая в народе была известна как «бочка». Авто оснащалось 1,4 или 2,3 литровыми силовыми агрегатами, что позволяло с легкостью скрыться от погони, или наоборот догнать кого либо. Не стоит забывать также о BMW 525i Е34, которая имела мотор мощностью 192 л.с., и была очень популярна у определенного круга людей. Следующей в списке легендарных машин идет Mersedes S600. Автомобиль был очень популярен у «новых русских». Наибольшим спросом пользовались версии с силовыми агрегатами, мощностью 326 и 408 лошадиных сил. Не обходились без внимания и внедорожники. Среди «блатных» потребителей наиболее популярными были две марки таких автомобилей. Первая Chevrolet Tahoe, в которую можно было поместить до 9 человек. И вторая модель Toyota Land Cruiser, которая была представлена в двух версиях: 80-я (мотор 4,5 литров) и 100-я (мотор 4,7 литров).