Кит Харрингтон прощается с образом Джона Сноу





Кит Харрингтон, как и все актеры популярного сериала «Игра престолов», готовится к выходу финального сезона проекта на экраны. Исполнитель роли Джона Сноу решил попробовать себя в новом амплуа, чем немало удивил всех своих поклонников. Для своего нового образа в Saturday Night Live актер сбрил бороду, выпрямил свои знаменитые кудрявые волосы, а также применял экстравагантный наряд. На экранах он появился в очень необычном образе: красном коротком платье с кружевами, длинными перчатками в тон и на высоких каблуках. В таком непривычном для себя виде актер пританцовывал и пытался «соблазнить» собравшихся представительниц прекрасного пола. Подобный образ стал одним из нескольких перевоплощений в данном Saturday Night Live. До этого актер сыграл работника юридической компании, пациента больницы и одного из персонажей компьютерной игры.Съемки в сериале «Игра престолов» стали для Кита Харрингтона большим испытанием. Актеру пришлось пережить резкий взлет популярности и постоянный интерес СМИ к его личной жизни. Эти проблемы, а также нагрузки на съемочной площадке, сильно отразились на здоровье звезды. Ему даже пришлось обратиться за помощью к психоаналитику.