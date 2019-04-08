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Отслеживание питания клеток поможет при диагностике рака - Ученые

Британские ученые выяснили, что отслеживание питания клеток поможет при диагностике рака. Специалисты создали новую методику визуализации в ходе проведения исследования.
Отслеживание питания клеток поможет при диагностике рака - Ученые

Эксперты разработали химические зонды, которые имеют способность загораться при прикреплении к некоторым молекулам, поедающим клетки. Ученые применяли микроскопы для отслеживания элементов, кормящихся глюкозой внутри живых зародышей прозрачных рыбок данио. Исследователи сообщают, что новая технология легко применяется для диагностики разных заболеваний. Методика помогает выявить изменения в тканях организма. Данный способ был применен для наблюдения за реакцией пациентов во время лечения онкологии.

Эксперты изучали молекулы, питающиеся клетками. Доктор Марк Вендрелл сообщает о возможности находить несколько метаболитов сразу.
Ученые планируют проводить новые исследования для создания действующих методов лечения онкологии и других заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:29

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