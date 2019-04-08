Юная фигуристка Александра Трусова приняла участие в ледовом шоу Ильи Авербуха

Российская фигуристка выразила слова благодарности известному хореографу за приглашение в «15 лет успеха». «Для меня это первый опыт и сразу в окружении звёзд и легенд фигурного катания», - призналась Трусова. Спортсменка добавила, что ей было очень приятно и интересно погрузиться в атмосферу праздника.Поклонники юной фигуристки написали множество лестных слов в комментариях к посту Трусовой: «Умничка! Очень понравилось выступление! Успехов, Сашенька!», «Саша, не только ты в окружении звёзд, но и все остальные в твоём звёздном окружении! Ты звезда не меньше, ты прогресс, наш космонавт! Наша сила, мужество и отвага! И когда нибудь все будут гордиться, что выступали в шоу с Сашей Трусовой, легендой ФК!».Стоит отметить, что восходящая звезда российского фигурного катания Александра Трусова является серебряным призёром чемпионата России 2019 года, двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Тренером Александры Трусовой является легендарная Этери Тутберидзе.