Эксперты назвали пять недорогих кроссоверов, которых пока нет на российском рынке
Эксперты из «Российской газеты» составили рейтинг недорогих кроссоверов, которых не хватает на российском рынке. При выборе претендентов акцент делался на соотношении цена-качество.
Первенство занял кроссовер Nissan Kicks. Данный автомобиль был выпущен еще три года назад, однако в прошлом году был обновлен и доработан на платформе В0, которая также применяется на LADA XRay, Nissan Terrano, Renault Duster. На российский рынок модель должна поступить в 2020 году.
На втором месте оказался KIA Tusker, который уже в следующем году будет доступен нашим покупателям. Этот автомобиль составит конкуренцию Hyundai Creta. Хочется отметить, что у этих моделей одинаковая платформа.
Третьим в этом списке стал Skoda Kamiq, который был впервые представлен на Женевском автосалоне в марте этого года. Конкретной информации о дате релиза в России пока нет. Однако глава российского офиса Skoda Маркус Озегович заявил, что возможность его дебюта рассматривается.
Четвертое и пятое места заняли Volkswagen Tarek и SsangYong Korando/Actyon. Первый должен выйти на российский рынок к 2020 году. Информации по второму автомобилю пока нет.
Первенство занял кроссовер Nissan Kicks. Данный автомобиль был выпущен еще три года назад, однако в прошлом году был обновлен и доработан на платформе В0, которая также применяется на LADA XRay, Nissan Terrano, Renault Duster. На российский рынок модель должна поступить в 2020 году.
На втором месте оказался KIA Tusker, который уже в следующем году будет доступен нашим покупателям. Этот автомобиль составит конкуренцию Hyundai Creta. Хочется отметить, что у этих моделей одинаковая платформа.
Третьим в этом списке стал Skoda Kamiq, который был впервые представлен на Женевском автосалоне в марте этого года. Конкретной информации о дате релиза в России пока нет. Однако глава российского офиса Skoda Маркус Озегович заявил, что возможность его дебюта рассматривается.
Четвертое и пятое места заняли Volkswagen Tarek и SsangYong Korando/Actyon. Первый должен выйти на российский рынок к 2020 году. Информации по второму автомобилю пока нет.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:00