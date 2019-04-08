Эксперты назвали пять недорогих кроссоверов, которых пока нет на российском рынке





Первенство занял кроссовер Nissan Kicks. Данный автомобиль был выпущен еще три года назад, однако в прошлом году был обновлен и доработан на платформе В0, которая также применяется на LADA XRay, Nissan Terrano, Renault Duster. На российский рынок модель должна поступить в 2020 году.На втором месте оказался KIA Tusker, который уже в следующем году будет доступен нашим покупателям. Этот автомобиль составит конкуренцию Hyundai Creta. Хочется отметить, что у этих моделей одинаковая платформа.Третьим в этом списке стал Skoda Kamiq, который был впервые представлен на Женевском автосалоне в марте этого года. Конкретной информации о дате релиза в России пока нет. Однако глава российского офиса Skoda Маркус Озегович заявил, что возможность его дебюта рассматривается.Четвертое и пятое места заняли Volkswagen Tarek и SsangYong Korando/Actyon. Первый должен выйти на российский рынок к 2020 году. Информации по второму автомобилю пока нет.