Норвежцы приняли запуск ракет NASA за вторжение пришельцев





Местные свидетели события были в шоке от увиденного яркого шоу в небе. Они решили, что планету атакуют пришельцы.На самом деле, это были всего лишь ракеты NASA. Ученые успешно провели эксперимент под названием AZURE.Специалисты отправили в небо 2 оранжевые точки, от которых вдруг появились разноцветные огни и яркие облака. Таким способом эксперты NASA изучали потоки частиц в ионосфере.Две зондирующие ракеты запустили в воздух из Космического центра Андойя, что находится в северной части Норвегии.