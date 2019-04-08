Норвежцы приняли запуск ракет NASA за вторжение пришельцев
В Норвегии ученые NASA 2 раза подряд произвели успешный запуск ракет. Science Alert сообщает, что жители Норвегии перепутали его с атакой пришельцев и даже испугались.
Местные свидетели события были в шоке от увиденного яркого шоу в небе. Они решили, что планету атакуют пришельцы.
На самом деле, это были всего лишь ракеты NASA. Ученые успешно провели эксперимент под названием AZURE.
Специалисты отправили в небо 2 оранжевые точки, от которых вдруг появились разноцветные огни и яркие облака. Таким способом эксперты NASA изучали потоки частиц в ионосфере.
Две зондирующие ракеты запустили в воздух из Космического центра Андойя, что находится в северной части Норвегии.
Местные свидетели события были в шоке от увиденного яркого шоу в небе. Они решили, что планету атакуют пришельцы.
На самом деле, это были всего лишь ракеты NASA. Ученые успешно провели эксперимент под названием AZURE.
Специалисты отправили в небо 2 оранжевые точки, от которых вдруг появились разноцветные огни и яркие облака. Таким способом эксперты NASA изучали потоки частиц в ионосфере.
Две зондирующие ракеты запустили в воздух из Космического центра Андойя, что находится в северной части Норвегии.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:07