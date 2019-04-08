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Дмитрий Певцов собирается подать в суд на организаторов сорванного концерта в Приморье

Поклонники знают Дмитрия Певцова не только как талантливого актера, но и музыканта, который должен был вместе с группой “Певцовъ-оркестр” выступить в Приморье. Недобросовестные организаторы сорвали концерт артиста, который собирается подать на них в суд.
Дмитрий Певцов собирается подать в суд на организаторов сорванного концерта в Приморье

Звезда рассказал журналистам, что ради такого события взял отпуск в театре, но узнал об отмене концерта уже во Владивостоке перед полетом. Затем аналогичная информация поступила из других городов, а организаторы выключили телефоны, не дав объяснений по поводу неприятного инцидента.

Дмитрий Певцов был огорчен, что не сможет выступить в Находке, так как родственники Ольги Дроздовой мечтали увидеть его на сцене. “Все музыканты расчистили графики для поездки. Но виновница «торжества» пропала ”, - написал актер в Instagram, обещая поклонникам дать концерт в этом городе бесплатно.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:55

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