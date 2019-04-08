Дмитрий Певцов собирается подать в суд на организаторов сорванного концерта в Приморье

Звезда рассказал журналистам, что ради такого события взял отпуск в театре, но узнал об отмене концерта уже во Владивостоке перед полетом. Затем аналогичная информация поступила из других городов, а организаторы выключили телефоны, не дав объяснений по поводу неприятного инцидента.Дмитрий Певцов был огорчен, что не сможет выступить в Находке, так как родственники Ольги Дроздовой мечтали увидеть его на сцене. “Все музыканты расчистили графики для поездки. Но виновница «торжества» пропала ”, - написал актер в Instagram, обещая поклонникам дать концерт в этом городе бесплатно.