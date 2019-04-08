Эксперты назвали лучший автомобиль для российских дорог весной





Чтобы определить лучшее транспортное средство для отечественных дорог, в первую очередь следует учитывать асфальтное покрытие. А если быть точнее - его отсутствие. С наступлением весны большинство дорог имеют значительные повреждения и ямы. Это затрудняет передвижения автомобилей с низким клиренсом. Поэтому эксперт считает, что лучшим авто для российских дорог будет кроссовер. Такие транспортные средства хорошо справляются с бездорожьем благодаря высокому клиренсу и полному приводу. А сбалансированная подвеска позволяет путешествовать с комфортом. Не зря такие автомобили набирают все больше популярности у российских потребителей. Покупка кроссовера или внедорожника – логичное и объяснимое явление, с учетом реалий наших дорог.