АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Эксперты назвали лучший автомобиль для российских дорог весной

Автолюбители задали вопрос специалистам: «Какой автомобиль оптимален для российских дорог весной?». На это ответил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Эксперты назвали лучший автомобиль для российских дорог весной

Чтобы определить лучшее транспортное средство для отечественных дорог, в первую очередь следует учитывать асфальтное покрытие. А если быть точнее - его отсутствие. С наступлением весны большинство дорог имеют значительные повреждения и ямы. Это затрудняет передвижения автомобилей с низким клиренсом. Поэтому эксперт считает, что лучшим авто для российских дорог будет кроссовер. Такие транспортные средства хорошо справляются с бездорожьем благодаря высокому клиренсу и полному приводу. А сбалансированная подвеска позволяет путешествовать с комфортом. Не зря такие автомобили набирают все больше популярности у российских потребителей. Покупка кроссовера или внедорожника – логичное и объяснимое явление, с учетом реалий наших дорог.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Норвежцы приняли запуск ракет NASA за
Эксперты назвали пять недорогих
Дмитрий Певцов собирается подать в суд
«Я родилась, чтобы стать мамой»:
Эксперты назвали лучший автомобиль для
Российские эксперты составили рейтинг
«Сейчас я более счастлив, чем 10 лет
Пользователи Сети неоднозначно
Марина Куделинская: «Владимир Зеленский
Завтрак Анны Седоковой в Монако был
О том, как работают Центры услуг для
Для банковских работников в России
Сыну Плющенко и Рудковской запретили
Меган Маркл и принц Гарри переехали из
Эксперты назвали 10 популярных причин
Влюбленные участницы «Школы
Ученые назвали ключевые факторы,
Ольге Скабеевой не понравилась логика
Использование солнцезащитного крема
Раскол антарктического ледника Бранта
Армия США продемонстрировала, как будет
В Сети появились изображения концепта
Мир вокруг человека является обычной
Роспотребнадзор предупредил россиян об
Ученые: Физические упражнения во время
Специалисты порекомендовали родителям
Стало известно, кто из пациентов не
Певец Алексей «Профессор» Лебединский
Ученые назвали главные причины
Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу
Просмотреть все новости