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Российские эксперты составили рейтинг опасных регионов для водителей

В России появился составленный экспертами рейтинг опасных регионов для водителей. Список учитывал количество ДТП в 2018 году.
Российские эксперты составили рейтинг опасных регионов для водителей

Лишь в 2-х регионах РФ в прошлом году было оформлено наименьшее количество аварий. Ими стали Ненецкий, а также Чукотский автономный округ.
Первой в списке угрожающих регионов оказалась Москва. В этом городе количество ДТП за прошлый год составило 9,157.
Краснодарский край занял 2-е место - 7,008.
Завершает тройку лидеров Санкт-Петербург - 6,463.
В последующих регионах количество ДТП составляет меньше 6000 тысяч. Безопасней всего водителям в Чукотском регионе. Ненецкий следует округ за ним. В 2018 году там было зарегистрировано всего по 32 аварии.
Краснодарский край лидирует по количеству жертв. В этом районе ДТП забрали жизни более 1,000 человек.
Второе место заняла Московская область. Там на дороге погибли 938 человек. В Ростовской области в прошлом году в автокатастрофах погибли 554 человека.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:24

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