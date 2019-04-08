«Сейчас я более счастлив, чем 10 лет назад»: Матвейчук рассказал о бывшей жене Макеевой

Об этом Глеб Матвейчук рассказал в ходе программы «Когда все дома», где принял участие. Обычно певец старается не вспоминать свои отношения с Анастасией Макеевой, но теперь решил поделится некоторыми соображениями на этот счет. Актер уверен, сейчас он более счастлив, чем 10 лет назад, когда состоял в отношениях с актрисой. С тех пор у него сильно изменились взгляды на многие вещи, что позволяет ему по-другому реагировать на происходящее.Брак Глеба Матвейчука и Анастасии Макеевой некоторые считали образцовым, а пару называли самой красивой во всем российскому шоу-бизнесе. Несмотря на это, отношения у них не заладились. Супруги долгое время пытались завести ребенка, но ничего не получалось. Они даже посетили несколько специалистов, но это не дало никаких результатов. Все эти проблемы и разные приоритеты в жизни привели к разводу.Сейчас Глеб Матвейчук состоит в браке с другой актрисой – Еленой Глазковой. Он вспоминает, что после расставания с Анастасией Макеевой не планировал новых отношений, но его нынешняя жена заставила его передумать. Ее он называет своей судьбой и души в ней не чает. Год назад у супругов родилась дочь и теперь они все свободное время уделяют воспитанию ребенка.