Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой

Преданные фанаты Примадонны показали его в Instagram. Там можно увидеть, как певица исполняет движения вместе с танцорами на фоне звучащей композиции “Не делайте мне больно, господа”. Затем репетиция продолжается уже без участия Аллы Пугачевой.Подписчики поделились своими впечатлениями. Самые преданные особы считают, что концерт будет просто потрясающим, чего нельзя сказать о хейтерах. Разочарованные таким зрелищем лица отметили, что грядущее шоу будет скучным, потому что оно уже утратило свою актуальность.