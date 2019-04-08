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Марина Куделинская: «Владимир Зеленский купил избирателей своим обаянием»

Российская актриса Марина Куделинская высказала свое мнение относительно Владимира Зеленского и его успеха в выборах президента Украины. По мнению артистки, ее бывший коллега купил избирателей обаянием и простой.
Марина Куделинская: «Владимир Зеленский купил избирателей своим обаянием»

Марина Куделинская отмечает, в прошлом ей удалось несколько раз поработать на съемках с Владимиром Зеленским, поэтому она хорошо понимает, почему этот кандидат в президенты Украины оказался настолько популярным. Актриса вспоминает, ее коллега никогда не ходил по съемочной площадке с «приподнятым подбородком» и со всеми общался, как с равными. Она рассказала, если в съемках участвовали дети, то Владимир Зеленский постоянно беспокоился о их удобстве и комфорте, регулярно уточнял, накормлены и напоены ли они, проявлял заботу. Подобное поведение было актом искреннего внимания и переживания, а не игрой на публику, уверена артистка.

Владимир Зеленский, вспоминает Марина Куделинская, человек простой и открытый, чем располагает к себе окружающих. Кандидат в президенты Украины купил избирателей своим обаянием и харизмой, считает звезда. Актриса уверена, любой человек, имевший опыт работы с шоуменом, никогда не расскажет о нем ничего плохого и будет вспоминать о Владимире Зеленском исключительно с улыбкой на лице.

Напомним, в Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента. Лидером оказался Владимир Зеленский, набравший чуть больше 30% голосов. Второе место досталось действующему главе государства Петру Порошенко, его результат – чуть меньше 16%.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:06

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