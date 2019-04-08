О том, как работают Центры услуг для бизнеса в Москве, рассказала вице-мэр Наталья Сергунина
С января 2019 года столичные предприниматели получили 25 тысяч консультаций. Помимо этого, они посетили семинары, курсы и форумы по различным направлениям бизнеса.
О том, с какими вопросами чаще всего обращались представители малого и среднего бизнеса, рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. ЦБУ действуют во всех округах столицы и оказывают бесплатные консультации по различным сферам, связанным с ведением своего дела. Вице-мэр отметила, что чаще всего предпринимателей интересовали вопросы поддержки со стороны властей города. Речь идет как о программах субсидирования, льготах при налогообложении, так и имущественной поддержке. Также причинами для обращения становились «открытие стартапов, бесплатные программы обучения, внесение изменений в реестры», - отметила Наталья Сергунина. Подробную информацию о том, как получить услуги Центров, можно найти на официальном сайте мэра Москвы.
О том, с какими вопросами чаще всего обращались представители малого и среднего бизнеса, рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. ЦБУ действуют во всех округах столицы и оказывают бесплатные консультации по различным сферам, связанным с ведением своего дела. Вице-мэр отметила, что чаще всего предпринимателей интересовали вопросы поддержки со стороны властей города. Речь идет как о программах субсидирования, льготах при налогообложении, так и имущественной поддержке. Также причинами для обращения становились «открытие стартапов, бесплатные программы обучения, внесение изменений в реестры», - отметила Наталья Сергунина. Подробную информацию о том, как получить услуги Центров, можно найти на официальном сайте мэра Москвы.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 07:58