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Завтрак Анны Седоковой в Монако был съеден чайками

Российская исполнительница Анна Седокова решила отдохнуть от трудовых будней и отправилась в Монако. Там ее завтрак съели две чайки, посчитавшие, что еду приготовили и подали специально для них.
Завтрак Анны Седоковой в Монако был съеден чайками

Об этом Анна Седокова рассказала на своей странице в Instagram. Исполнительница поделилась видеозаписью, на которой запечатлены две чайки, прилетевшие на ее балкон, где сервировали стол, и решившие съесть всю еду звезды. Сначала к тарелкам опустилась одна птица, а вторая наблюдала с перил. Когда первая чайка закончила свою «трапезу», съела стейк артистки, другая тоже решила не оставаться в стороне и начала клевать картошку фри. На все это Анна Седокова реагировала спокойно и не собиралась отпугивать птиц. Певица снималась происходящее на камеру и пыталась заговорить с птицами: «Проходите, проходите, гости дорогие, ешьте», «А ты с ногами на стол - ничего страшного?», «Вкусная картошечка?» и т.д. Подобное необычное видео артистка подписала таким образом: «How to make new friends («Как заводить новых друзей»)».

Поклонники Анны Седоковой оценили всю эту ситуацию положительно. Они отметили, подобное поведение чаек можно считать нормальным, эти птицы часто именно таким образом находят себе пропитание. Подписчики предложили артистке в будущем более внимательно следить за своим завтраком, сервированным прямо на балконе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:00

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