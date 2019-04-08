Для банковских работников в России введут список запрещенных фраз во время общения с клиентами





Президент НФА Василий Заболоцкий рассказал о новых правилах.Теперь работники банков РФ будут общаться с клиентами по четкому сценарию. Новые фразы называются скриптами. При выдаче кредита клиентам служащие банка обязаны предупредить их о возможных рисках продукта, который они покупают.Более того, кредитным организациям запрещается сообщать о страховке продукта, если это не депозит финансового учреждения.Нововведения подействуют на инвестиции - ценные бумаги, доверительное управление, ПИФы. Эксперты считают, что новые правила будут способствовать тому, чтобы клиентов не обманывали и не продавали одну услугу под видом другой.