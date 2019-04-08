Сыну Плющенко и Рудковской запретили выступать под песню Майкла Джексона

Об этом продюсер Яна Рудковская рассказала на своей странице в Instagram. По ее словам, 6-летний Александр уже долгое время исполнял программу, включающую в себя несколько песен Майкла Джексона, но теперь ему придется отказать от нее. Юному фигуристу уже запретили выступать с ней в Европе и Азии, отмечает звездная мать. Теперь наследник сможет исполнять эту программу только в России.Яна Рудковская отмечает, запрет выступлений под песню Майкла Джексона определенно связан с недавним фильмом «Покидая Неверлэнд», вызвавшем по всему миру множество споров и конфликтов. Продюсер рассказала, что сама эту 4-часовую картину не смотрела и не хочет верить в то, о чем там говорится. Она выразила надежду, что в будущем эта ситуация будет исчерпана и все вернется на круги своя. Жена Евгения Плющенко уверена, Майкл Джексон не заслужил подобного отношения к себе и своему творчеству.Поклонники Яны Рудковской неоднозначно восприняли подобное мнение. Они разделились на два лагеря: одни защищали Майкла Джексона и встали на сторону продюсера, а другие наоборот – считают, что обвинения в адрес поп-звезды обоснованы. При этом все они пожелали Александру Плющенко успехов в его начинаниях.