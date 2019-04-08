Меган Маркл и принц Гарри переехали из Кенсингтонского дворца в поместье Фрогмор





Информация о намерении Меган Маркл и принца Гарри жить обособленно от других представителей королевской семьи появилась осенью минувшего года. Согласно публикациям в СМИ, к такому решению герцога и герцогиню Сассекских подтолкнуло не только желание жить отдельно, но и не самые лучшие отношения Меган Маркл с Кейт Миддлтон.Некоторое время назад королева Елизавета II также запретила бывшей актрисе, которая стала женой ее младшего внука, надевать драгоценности из своей коллекции. Это случилось после того, как однажды Меган Маркл объявила о желании украсить голову бриллиантовой тиарой во время официального визита в Республику Фиджи. Принц Чарльз пытался объяснить невестке, что такая драгоценность будет смотреться чересчур вызывающе на фоне бедности в островном государстве.В результате царствующая королева ввела строгие ограничения и запретила герцогине Сассекской носить ювелирные изделия из своей коллекции. Примечательно, что Кейт Миддлтон позволено надевать украшения покойной принцессы Дианы.