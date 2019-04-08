Ольге Скабеевой не понравилась логика Владимира Зеленского относительно ведущей теледебатов с Петром Порошенко





Юморист Владимир Зеленский и действующий глава Украины Петр Порошенко вышли во второй тур президентских выборов. Недавно шоумен обратился к представительнице украинской политической элиты Юлии Тимошенко с предложением вести политические дебаты между ним и вторым кандидатом на высший государственный пост.Ольга Скабеева высказалась критически о поступке Владимира Зеленского, отметив, что ей не нравится логика шоумена, поскольку в этом вопросе нужна беспристрастность. Знаменитость также рассказала, что предложила свою кандидатуру на роль модератора дебатов, хотя и получила от жителей соседнего государства множество писем с обвинениями в российской пропаганде и вероятной поддержке Владимира Зеленского на дебатах, если ее участие утвердят. Теледива отметила, что ей «на самом деле все равно», ведь она старается всегда быть объективной.Кроме того, Ольга Скабеева в эфире ток-шоу высказала мнение, что успех лидера студии «Квартал-95» в политике связан с популярностью многосерийного фильма «Слуга народа», в котором он исполнил роль главного героя – простого учителя истории Василия Голобородько, который стал главой государства.