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Ольге Скабеевой не понравилась логика Владимира Зеленского относительно ведущей теледебатов с Петром Порошенко

Популярная российская ведущая Ольга Скабеева заявила, что ей не понравилась логика Владимира Зеленского, когда он предложил Юлии Тимошенко стать независимым арбитром на своих дебатах с президентом Украины Петром Порошенко. Такие слова теледива произнесла в эфире ток-шоу «Привет, Андрей» на канале «Россия-1».

Ольге Скабеевой не понравилась логика Владимира Зеленского относительно ведущей теледебатов с Петром Порошенко

Юморист Владимир Зеленский и действующий глава Украины Петр Порошенко вышли во второй тур президентских выборов. Недавно шоумен обратился к представительнице украинской политической элиты Юлии Тимошенко с предложением вести политические дебаты между ним и вторым кандидатом на высший государственный пост.

Ольга Скабеева высказалась критически о поступке Владимира Зеленского, отметив, что ей не нравится логика шоумена, поскольку в этом вопросе нужна беспристрастность. Знаменитость также рассказала, что предложила свою кандидатуру на роль модератора дебатов, хотя и получила от жителей соседнего государства множество писем с обвинениями в российской пропаганде и вероятной поддержке Владимира Зеленского на дебатах, если ее участие утвердят. Теледива отметила, что ей «на самом деле все равно», ведь она старается всегда быть объективной.

Ольге Скабеевой не понравилась логика Владимира Зеленского относительно ведущей теледебатов с Петром Порошенко

Кроме того, Ольга Скабеева в эфире ток-шоу высказала мнение, что успех лидера студии «Квартал-95» в политике связан с популярностью многосерийного фильма «Слуга народа», в котором он исполнил роль главного героя – простого учителя истории Василия Голобородько, который стал главой государства.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:07

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