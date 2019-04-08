Ученые назвали ключевые факторы, связанные с риском инсульта





Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения головного мозга, которое может привести к серьезным последствиям, например, к параличу, проблемам со зрением или речью, а в самых тяжелых случаях – к летальному исходу. Ученые отмечают, что знание провоцирующих факторов может помочь уменьшить риск возникновения опасного состояния.Ключевой причиной инсульта является повышенное артериальное давление, которое можно стабилизировать благодаря здоровому питанию и времяпровождению на открытом воздухе. Немаловажными факторами появления острого состояния являются потребление алкоголя, табакокурение и загрязнение воздуха.Люди, имеющие лишний вес, подвержены большему риску инсульта, причем показательной величиной является большой объем талии, а не соотношение роста и массы тела.Низкая физическая активность приводит к гипертонии, а это, в свою очередь, может увеличить угрозу нарушения мозгового кровообращения. Решить данную проблему можно за счет ежедневных умеренных физических нагрузок продолжительностью 25 минут. Рацион питания также играет важную роль для здоровья сосудов. Специалисты отмечают, что у тех, кто потребляет в достаточном количестве рыбу, овощи и фрукты, проблемы с сердечно-сосудистой системой встречаются реже.Кроме того, эксперты советуют обращать внимание на фактор наследственности и на возрастные показатели, поскольку, чем старше человек, тем он больше подвержен угрозе инсульта.