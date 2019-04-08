Раскол антарктического ледника Бранта произойдет из-за естественных процессов





Изучение ледника Бранта, расположенного в западной части Антарктиды, началось в 1915 году, а с 1956 года на ледяной плите установлены научные платформы серии Halley.По словам авторов исследования, новый айсберг сформируется после того, как две трещины на леднике пересекутся в одной точке. Главная трещина отличалась стабильностью в течение 35 лет, но некоторое время назад интенсивность ее образования усилилась. Вторая трещина появилась в 2016 году. Следовательно, эксперты утверждают, что в этом случае айсберг будет образован из-за природного непостоянства ледника, частью которого он пока что является.Несмотря на внушительную площадь будущего айсберга (1,7 тысячи квадратных километров), ученые отмечают, что этот плавающий кусок льда не войдет даже в двадцать крупнейших подобных объектов в Антарктике, однако за годы изучения шельфового ледника Бранта он будет самым большим.Специалисты в области гляциологии полагают, что в перспективе новый айсберг начнет дрейфовать в западном направлении, распадаясь на более мелкие куски льда в процессе своего движения.