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Раскол антарктического ледника Бранта произойдет из-за естественных процессов

В ближайшие месяцы айсберг площадью более 1,7 тысячи квадратных километров отколется от шельфового ледника Бранта. Ученые из Австрии и Великобритании в результате проведенного исследования выяснили, что причиной для этого явления служит не глобальное потепление, а естественные процессы.

Раскол антарктического ледника Бранта произойдет из-за естественных процессов

Изучение ледника Бранта, расположенного в западной части Антарктиды, началось в 1915 году, а с 1956 года на ледяной плите установлены научные платформы серии Halley.

По словам авторов исследования, новый айсберг сформируется после того, как две трещины на леднике пересекутся в одной точке. Главная трещина отличалась стабильностью в течение 35 лет, но некоторое время назад интенсивность ее образования усилилась. Вторая трещина появилась в 2016 году. Следовательно, эксперты утверждают, что в этом случае айсберг будет образован из-за природного непостоянства ледника, частью которого он пока что является.

Несмотря на внушительную площадь будущего айсберга (1,7 тысячи квадратных километров), ученые отмечают, что этот плавающий кусок льда не войдет даже в двадцать крупнейших подобных объектов в Антарктике, однако за годы изучения шельфового ледника Бранта он будет самым большим.

Раскол антарктического ледника Бранта произойдет из-за естественных процессов

Специалисты в области гляциологии полагают, что в перспективе новый айсберг начнет дрейфовать в западном направлении, распадаясь на более мелкие куски льда в процессе своего движения.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 06:45

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