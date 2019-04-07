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Айза Анохина считает секретом своего успеха умение выполнять все в срок

Айза Анохина считает детей главными мотиваторами в жизни, делающими ее более разнообразной. Успехом в делах знаменитость обязана и своему ежедневнику, куда фиксирует новые идеи, стараясь выполнить их в запланированный в срок.
Айза Анохина считает секретом своего успеха умение выполнять все в срок

Анохина призналась, что обожает своих сыновей, она даже приобрела себе футболку с соответствующей надписью. Артистка любит проводить дни продуктивно, и главными мотиваторами в этом для нее являются дети. Желая сделать жизнь наследников насыщенной и разнообразной, звезда старается посещать интересные места, заниматься новыми для себя делами.

Знаменитость считает очень важным все планировать, поэтому она обзавелась «помощником» в виде ежедневника. Перед сном Анохина записывает свои идеи, необходимые к выполнению дела, и, расставив все «по полочкам», спокойно засыпает. Артистка научилась выполнять задуманное в срок, не откладывая «на потом», благодаря чему во всем преуспевает и добивается успеха.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:55

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