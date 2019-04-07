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Певец Алексей «Профессор» Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский исполнитель Алексей «Профессор» Лебединский в интервью для издания «Обозреватель» обвинил россиян в зависти к украинцам. Музыкант считает, что РФ должна попросить прощения у соседней страны, «поклонившись в ноги».
Певец Алексей «Профессор» Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

По мнению артиста, зависть россиян связана с выборами президента Украины. Лебединский назвал украинцев «более свободными людьми». Музыкант призвал Россию, как государство, «поклониться в ноги соседям» и компенсировать «причиненные убытки».

Резкие высказывания Лебединского в адрес своей страны вызвало волну возмущения в Сети. Интернет-пользователи посоветовали исполнителю самому встать перед РФ на колени и поблагодарить за популярность, приобретенную на ее просторах. Критически отозвались о словах музыканта и некоторые его коллеги по шоу-бизнесу. Иосиф Пригожин считает, что Лебединский пытается найти виновных в неудачах, постигших его в США, и не имеет права на громкие высказывания о России, так как давно из нее сбежал. Аналогичного мнения придерживается и Юрий Лоза. Композитор не понимает, как человек, находящийся в Америке, может здраво рассуждать о РФ.



 
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Добавил: Ева Вит Вчера, 23:00

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